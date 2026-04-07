أسعار النفط تواصل مكاسبها مع تصعيد ترامب لهجته تجاه إيران

شفق نيوز - بغداد / أربيل

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الثلاثاء، مع تصاعد التوترات بين دونالد ترامب وإيران، وسط تهديدات أمريكية باتخاذ إجراءات أقوى في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لتدفق النفط عالميًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.5% لتصل إلى 110.34 دولارات للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% إلى 113.67 دولاراً، مدعومة بمخاوف تعطل الإمدادات.

وتأتي هذه التطورات بعد تهديدات أمريكية لإيران بمهلة زمنية لإعادة فتح المضيق، في حين رفضت طهران مقترح وقف إطلاق النار المؤقت، مطالبةً بإنهاء دائم للصراع، ما زاد من حالة الترقب في الأسواق.

وكانت القوات الإيرانية قد أغلقت المضيق فعليًا منذ أواخر فبراير، ما أدى إلى تعطيل ممر يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وسط استمرار التوترات العسكرية في المنطقة.

كما شهدت المنطقة تصعيدًا ميدانيًا، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية اعتراض صواريخ استهدفت منشآتها الشرقية، بينما استمرت الهجمات المتبادلة في عدة مناطق.

في سياق متصل، رفعت أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا لشهر مايو، مسجلةً علاوة قياسية، في ظل سعي الأسواق لتأمين إمدادات بديلة.

كما زادت المخاوف بشأن الإمدادات العالمية بعد استهداف منشآت نفطية في روسيا، ما يضيف ضغوطًا إضافية على سوق الطاقة.

في المقابل، وافق تحالف أوبك+ على زيادة إنتاج النفط بنحو 206 آلاف برميل يوميًا خلال مايو، إلا أن تأثير هذه الزيادة يبقى محدودًا مع استمرار قيود التصدير نتيجة التوترات في المنطقة.