أسعار النفط تواصل خسائرها بعد دراسة أوبك+ زيادة أخرى في الإنتاج

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، مواصلة انخفاضها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، مع تطلع المستثمرين والتجار إلى اجتماع أوبك+ في نهاية الأسبوع حيث من المتوقع أن يدرس المنتجون زيادة أخرى في أهداف الإنتاج.

وانخفض خام برنت 27 سنتًا بما يعادل 0.40% ليصل إلى 67.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 01:14 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا أو 0.44% إلى 63.69 دولارًا للبرميل.

وقال مصدران مطلعان إن ثمانية أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها “أوبك+” سيدرسون زيادات جديدة في الإنتاج خلال اجتماع يوم الأحد، في محاولة من المجموعة لاستعادة حصتها في السوق.

وكانت أوبك+ قد اتفقت بالفعل على رفع أهداف الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول، بالإضافة إلى زيادة حصة الإمارات العربية المتحدة بمقدار 300 ألف برميل يوميًا.

وعلى الرغم من تسارع وتيرة زيادة الإنتاج خلال الأشهر الماضية، ظلت أسعار النفط في الشرق الأوسط الأقوى إقليميًا عالميًا، ما عزز ثقة السعودية وأعضاء آخرين في المنظمة في المضي نحو المزيد من الزيادات.

ويترقب السوق الآن بيانات حكومية عن مخزونات الخام الأمريكية، المقرر صدورها يوم الخميس بعد تأخرها يومًا بسبب عطلة في الولايات المتحدة. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 622 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 29 آب/ أغسطس، مخالفةً توقعات بانخفاض قدره مليونا برميل.