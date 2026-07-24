أسعار النفط تواصل تراجعها.. برنت ينخفض إلى 96 دولاراً والخام الأمريكي يتراجع لـ 88 دولاراً

شفق نيوز - متابعة

واصلت العقود الآجلة للنفط، اليوم الجمعة، تراجعها مع انخفاض خام "برنت" بأكثر من 4 دولارات ليصل إلى 96.48 دولاراً للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي بأكثر من 3 دولارات إلى 88.82 دولاراً للبرميل.

ويأتي هذا الانخفاض بعد قفزة سجلتها الأسعار عند تسوية أمس الخميس، حيث صعد خام برنت بنسبة 7% والخام الأمريكي بنسبة 6.2%، متجاوزاً برنت حاجز الـ 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أيار/ مايو الماضي، وذلك عقب إعلان جماعة "الحوثيين" استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.

وكانت الأسعار قد قفزت عقب تلك الهجمات نتيجة المخاوف من إغلاق مضيق باب المندب، الذي يتحكم في الملاحة من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي، ويُعد ثاني أهم ممر لشحنات النفط العالمية بعد مضيق هرمز.