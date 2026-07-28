أسعار النفط تواصل انخفاضها مع انحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتفقد أكثر من دولار للبرميل، مع تزايد الآمال بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات العالمية.

وانخفض خام برنت إلى 86.89 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 81.16 دولارًا، ليسجلا أدنى مستوياتهما منذ 20 تموز/ يوليو، بعد خسائر بلغت نحو 8% في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري "محادثات جيدة" مع إيران، مشيرًا إلى وجود فرصة للتوصل إلى تسوية، لكنه أكد أن الضربات الأمريكية قد تستأنف إذا فشلت المفاوضات، فيما أبدت إيران موقفًا مماثلًا بشأن الرد.

وفي تطور آخر، استأنفت محطة خط أنابيب بحر قزوين على الساحل الروسي تحميل شحنات النفط بعد توقف استمر أسبوعًا نتيجة هجمات بطائرات مسيرة، ما عزز توقعات زيادة الإمدادات وأسهم في الضغط على الأسعار.

كما أعلن الحوثيون في اليمن استهداف خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب في السعودية، في حين أظهرت بيانات أن صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز تراجعت إلى نحو 2.9 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو، مقارنة مع 5.9 مليون برميل يوميًا في الأسبوع السابق.

وفي الولايات المتحدة، أشار استطلاع أولي أجرته "رويترز" إلى توقع انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين خلال الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع مخزونات نواتج التقطير.