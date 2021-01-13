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أسعار النفط تواصل الإرتفاع وبرنت فوق 57 دولارا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-13T06:23:01+0000
أسعار النفط تواصل الإرتفاع وبرنت فوق 57 دولارا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1٪ يوم الأربعاء ، ليسجل برنت فوق 57 دولارا، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضًا أكبر من المتوقع في المخزونات وتجاهل المستثمرين للتطورات المتفاقمة في الوباء.

وارتفع غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا أو 1.07 بالمئة إلى 53.78 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع بنحو 2 بالمئة يوم الثلاثاء. وارتفع خام برنت 69 سنتا أو 1.22 بالمئة إلى 57.27 دولارا بعد أن ارتفع 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

ويتم تداول كلا المعيارين عند أعلى مستوى له منذ شباط ، قبل أن يبدأ تفشي فيروس كورونا في الصين في الانتشار في جميع أنحاء العالم ودخل مليارات الأشخاص في حالة إغلاق لمنع جائحة تمر الآن بموجة ثانية أكثر فتكًا.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر يوم الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5.8 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى حوالي 484.5 مليون برميل.

وتتجاهل الأسعار التطورات الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة حيث تستمر أعداد الوفيات والإصابات الجديدة في الارتفاع ، مع التركيز على نشر اللقاحات ، مهما كانت متقطعة.

وحتى في الوقت الذي تكافح فيه الصين أكبر ارتفاع في فيروس كورونا منذ شهور ، فإن تعليقات الرئيس شي جين بينغ قدمت تقييماً متفائلاً لثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط ، دعمت الأسعار.

ومع ذلك ، من المرجح أن يؤدي انخفاض المخزونات وارتفاع أسعار النفط إلى إغراء عمال الحفر الأمريكيين بالعودة إلى المعركة ، خاصة أن السعودية وغيرها من المنتجين الرئيسيين خفضوا إنتاجهم ، مما أدى فعليًا إلى التنازل عن حصتها في السوق للمنتجين الأمريكيين

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