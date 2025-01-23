أسعار النفط تواصل الهبوط تحت ضغط رسوم ترامب المقترحة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس، لتواصل خسائرها وسط حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدة دول على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 78.79 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:35 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.26 دولارا.

وفي الجلسة السابقة، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.00 دولارا للبرميل في خامس يوم على التوالي من الخسائر.

واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 75.44 دولارا للبرميل في رابع يوم على التوالي من الانخفاض.

وقال ترامب إنه سيضيف تعريفات جمركية جديدة إلى تهديده بفرض عقوبات على روسيا إذا لم تتوصل البلاد إلى اتفاق لإنهاء حربها في أوكرانيا. وأضاف أن هذه التعريفات يمكن أن تنطبق على "دول أخرى مشاركة" أيضًا.

وتعهد ترامب أيضًا بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك،

وقال إن إدارته تناقش فرض رسوم عقابية بنسبة 10% على الصين لأن الفنتانيل يتم إرساله إلى الولايات المتحدة من هناك.

في غضون ذلك، أظهرت تقديرات لمحللين أن مخزونات النفط الخام الأميركية من المتوقع أن تنخفض في المتوسط ​​بنحو 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع مخزونات البنزين بنحو 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن ترتفع مخزونات المقطرات بنحو 300 ألف برميل.