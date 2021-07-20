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أسعار النفط تواصل الهبوط بسبب كورونا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-20T16:26:38+0000
أسعار النفط تواصل الهبوط بسبب كورونا

شفق نيوز/ تواصل أسعار النفط هبوطها، يوم الثلاثاء، نتيجة القلق من أن ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا قد يضعف الطلب مرة أخرى عندما ترفع أوبك+ المعروض.

ودفعت عمليات البيع أمس الاثنين النفط إلى أدنى مستوى في شهرين وأثرت على الأصول الأخرى مرتفعة المخاطر.

وبينما تفادت الأسهم عمليات بيع جديدة اليوم، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية والألمانية أيضا، في مؤشر على أن المستثمرين ما زالوا قلقين.

ونزل خام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 68.39 دولارا للبرميل بعد أن نزل 6.8% أمس، فيما انخفض الخام الأمريكي تسليم أغسطس، 1.19 دولار أو 1.8% إلى 65.23 دولارا بعد أن هبط 7.5% أمس، كما تراجع عقد الخام الأميركي لسبتمبر 1.6% إلى 65.31 دولارا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، يوم الأحد على زيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس، قي إلغاء للمزيد من قيود الإمدادات التي كانت مفروضة عندما بدأت الجائحة العام الماضي.

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