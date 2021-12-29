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أسعار النفط تواصل الصعود وبرنت قرب 80 دولاراً للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-29T04:54:09+0000
أسعار النفط تواصل الصعود وبرنت قرب 80 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع النفط للجلسة السادسة على التوالي يوم الأربعاء في حين كسب برنت المزيد من العرض مع صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية لدعم الأسعار.

وارتفع خام برنت القياسي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.17 دولار للبرميل بحلول 0101 بتوقيت غرينتش.

وأضاف خام غرب تكساس الوسيط (WTI) 21 سنتًا ، أو 0.3٪ ، عند 76.19 دولارًا للبرميل.

ويتم تداول كلا العقدين بالقرب من أعلى مستوياتهما في شهر ، بمساعدة قوة الأسهم.

وعوّضت فئات الأصول من النفط إلى الأسهم الخسائر من أواخر نوفمبر ، عندما دفع متغير Omicron من COVID-19 المستثمرين إلى البحث عن الأمان.

كما أثار التأخير في بريطانيا وفرنسا في فرض المزيد من قيود COVID قبل نهاية العام حماس المستثمرين. مع هدوء أسوأ المخاوف بشأن تأثير المتحور، عاد المستثمرون إلى الأصول الخطرة.

وأدى نقص الموظفين الناجم عن Omicron إلى إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد في الولايات المتحدة.

وتعززت أسعار النفط من قبل ثلاثة منتجين للنفط أعلنوا عن ظروف قاهرة هذا الشهر على جزء من إنتاجهم النفطي بسبب مشكلات الصيانة وإغلاق حقول النفط.

وينتظر المستثمرون اجتماع أوبك + في الثالث من يناير ، حيث سيقرر التحالف ما إذا كان سيمضي قدمًا في زيادة الإنتاج المخطط لها بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في فبراير.

في اجتماعها الأخير ، تمسكت أوبك + بخططها لزيادة الإنتاج لشهر يناير على الرغم من Omicron.

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