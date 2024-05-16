أسعار النفط تواصل الصعود بفضل ارتفاع الطلب العالمي

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس المبكرة، لتواصل تحقيق المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على قوة الطلب في الولايات المتحدة حيث أظهرت البيانات ارتفاع التضخم بأقل مما توقعته الأسواق مما يدعم التوجه لخفض أسعار الفائدة، وهو أمر قد يعزز الطلب بصورة أكبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 83.17 دولارا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 79.06 دولارا بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أبريل، مما عزز توقعات الأسواق المالية بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول، وهو ما قد يهدئ من قوة الدولار ويجعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، مما يعكس زيادة نشاط التكرير والطلب على الوقود.

وتتلقى الأسعار دعما أيضا من التوترات الجيوسياسية، حيث تدور في الشرق الأوسط، اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حركة حماس في أنحاء غزة بما في ذلك في رفح.