أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط مخاوف من شح الإمدادات

شفق نيوز/ انتعش النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف من شح الإمدادات مع حلول فصل الشتاء التي طغت على المخاوف من ركود عالمي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا ، أو 0.6٪ ، إلى 90.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:19 بتوقيت جرينتش ، لتعوض خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا إلى 83.39 دولاراً.

وانخفض كلا الخامين القياسيين إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبًا يوم الأربعاء بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة لترويض التضخم

وفي الوقت نفسه، تدرس بعض المصافي الصينية زيادة عمليات التشغيل في أكتوبر، وتتطلع إلى زيادة الطلب وانعكاس محتمل لسياسة بكين لتصدير الوقود ، مما قد يعزز الطلب على النفط الخام.

لكن المحللين في "سيتي" قالوا في مذكرة إن أسعار النفط لا تزال تحت ضغط البيع بسبب تراكم المخزون وتدهور التوقعات الاقتصادية.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر ايلول إلى 430.8 مليون برميل.

ووضع الدولار المرتفع أيضًا غطاءً على مكاسب أسعار النفط لأنه يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للعديد من المشترين، لامس مؤشر الدولار أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة من العملات الأخرى يوم الأربعاء.