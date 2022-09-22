سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط مخاوف من شح الإمدادات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-22T05:03:15+0000
أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط مخاوف من شح الإمدادات

شفق نيوز/ انتعش النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف من شح الإمدادات مع حلول فصل الشتاء التي طغت على المخاوف من ركود عالمي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا ، أو 0.6٪ ، إلى 90.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:19 بتوقيت جرينتش ، لتعوض خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا إلى 83.39 دولاراً.

وانخفض كلا الخامين القياسيين إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبًا يوم الأربعاء بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة لترويض التضخم

وفي الوقت نفسه، تدرس بعض المصافي الصينية زيادة عمليات التشغيل في أكتوبر، وتتطلع إلى زيادة الطلب وانعكاس محتمل لسياسة بكين لتصدير الوقود ، مما قد يعزز الطلب على النفط الخام.

لكن المحللين في "سيتي" قالوا في مذكرة إن أسعار النفط لا تزال تحت ضغط البيع بسبب تراكم المخزون وتدهور التوقعات الاقتصادية.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر ايلول إلى 430.8 مليون برميل.

ووضع الدولار المرتفع أيضًا غطاءً على مكاسب أسعار النفط لأنه يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للعديد من المشترين، لامس مؤشر الدولار أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة من العملات الأخرى يوم الأربعاء.

related

قفزة بأسعار النفط .. والهند تحد من المكاسب

Date: 2021-04-23 07:27:22
قفزة بأسعار النفط .. والهند تحد من المكاسب

سلة اوبك تسجل اعلى من 114 دولاراً للبرميل

Date: 2022-03-23 10:07:39
سلة اوبك تسجل اعلى من 114 دولاراً للبرميل

النفط يتجاوز 76 دولاراً للبرميل

Date: 2021-06-23 15:11:24
النفط يتجاوز 76 دولاراً للبرميل

إرتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس 54 دولاراً

Date: 2021-01-06 05:23:45
إرتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس 54 دولاراً

ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك + على زيادة الإنتاج

Date: 2022-08-03 13:00:06
ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك + على زيادة الإنتاج

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس 70 دولاراً

Date: 2021-05-28 07:10:24
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس 70 دولاراً

توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل

Date: 2021-06-11 08:18:25
توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل

أسعار النفط ترتفع قبيل اجتماع أوبك+

Date: 2021-11-04 10:17:04
أسعار النفط ترتفع قبيل اجتماع أوبك+