أسعار النفط تواصل الارتفاع والهند تعترض على قرار أوبك +

شفق نيوز/ قالت الهند ، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم ، يوم الجمعة إن قرار كبار المنتجين بمواصلة تخفيضات الإنتاج مع ارتفاع الأسعار قد يهدد الاستهلاك الذي يقوده الانتعاش في بعض البلدان.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، في مجموعة تُعرف باسم أوبك + ، يوم الخميس على عدم زيادة الإمدادات في أبريل / نيسان حيث ينتظرون تعافي الطلب بشكل أكبر وسط جائحة فيروس كورونا ارتفعت أسعار النفط الخام بعد الإعلان عن ارتفاع بنسبة 33٪ هذا العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو يوم الجمعة بنسبة 1٪ تقريبًا إلى 67.44 دولارًا للبرميل ، وهي في طريقها لتحقيق مكاسب تقترب من 2٪ هذا الأسبوع.

"باعتبارها واحدة من أكبر الدول المستهلكة للنفط الخام ، فإن الهند تشعر بالقلق من أن مثل هذه الإجراءات من قبل الدول المنتجة لديها القدرة على تقويض الانتعاش الذي يقوده الاستهلاك وإلحاق الضرر بالمستهلكين بشكل أكبر ، خاصة في سوقنا الحساسة للسعر" ، وفقا لوزير البترول والغاز الطبيعي دارمندرا برادان لرويترز.

وحثت الهند ، التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار النفط ، المنتجين على تخفيف تخفيضات الإنتاج والمساعدة في تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

وقال برادان: "كنا نأمل حقًا في أن تخفف أوبك وأوبك + تخفيضات الإنتاج إلى حد ما مع مراعاة التعافي الهش للاقتصاد العالمي ، لا سيما في الدول النامية".

ويفرض ارتفاع أسعار النفط تحديات مالية على الهند ، حيث وصلت أسعار وقود التجزئة الخاضعة للضرائب بشكل كبير إلى مستويات قياسية في بعض أجزاء البلاد ، مما يهدد الانتعاش المدفوع بالطلب.

وتستورد الهند ، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ، حوالي 84٪ من نفطها وتعتمد على إمدادات الشرق الأوسط لتلبية أكثر من ثلاثة أخماس طلبها.

وردا على طلب الهند المتكرر لزيادة الإنتاج ، رد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الخميس بالقول إن الهند يجب أن تبدأ في استخدام النفط الذي اشترته بثمن بخس خلال انهيار الأسعار العام الماضي.

ومع ذلك ، قال ، "سنواصل العمل مع بعضنا البعض ... نشارك وجهة نظرهم (الهندية) بأن تجنب التقلبات (في الأسعار) سيساعد المنتجين والمستهلكين على حد سواء."