أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها، يوم الخميس، بعد أن ارتفعت دولارا للبرميل في الجلسة السابقة مع تأهب المستثمرين لتفاقم أزمة الشرق الأوسط التي قد تشمل إيران ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك.

وبحلول الساعة 03:25 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 90.78 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 86.46 دولارا للبرميل.

وارتفع كلا العقدين أكثر من 1% في الجلسة السابقة بعد مقتل ثلاثة من أبناء أحد قادة حماس في غارة جوية إسرائيلية في غزة، مما أثار المخاوف من تعثر محادثات وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت إسرائيل وحماس جولة جديدة من المفاوضات بشأن حربهما المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في غزة، لكن تلك المناقشات لم تسفر عن أي اتفاق.

وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق لا تزال الأسعار حساسة للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث يقوم المشاركون في السوق بتسعير مخاطر انقطاع الإمدادات إذا استمرت التوترات لفترة أطول".

وأضاف يب، في إشارة إلى أسعار الفائدة الأمريكية: "يساعد هذا على تعويض بعض مشاعر العزوف عن المخاطرة بين عشية وضحاها، حيث تعيد الأسواق معايرة توقعاتها لأسعار الفائدة لخفض أسعار الفائدة في يونيو وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى سبتمبر".