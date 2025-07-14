أسعار النفط تواصل الارتفاع مع بيان ترامب بشأن روسيا

شفق نيوز– بغداد

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً في تداولات صباح الاثنين، مواصلةً مكاسب تجاوزت 2% حققتها يوم الجمعة الماضي، وسط ترقب المستثمرين لمزيد من العقوبات الأمريكية المحتملة على روسيا، والتي قد تؤثر في الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات لتصل إلى 70.44 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعدت بنسبة 2.51% في الجلسة السابقة.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 68.50 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاع بنسبة 2.82% يوم الجمعة.

وترقب المستثمرون "تصريحًا هامًا" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين بشأن روسيا، بعد أن أعلن أمس الأحد عن إرسال صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، أفادت أربعة مصادر بالاتحاد الأوروبي أن مبعوثي الاتحاد باتوا على وشك الاتفاق على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن خفض سقف أسعار النفط الروسي.

من جانبها، قالت وزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة إن المملكة ملتزمة تمامًا بهدف إنتاجها الطوعي ضمن اتفاق "أوبك+"، مشيرة إلى أن إمدادات الخام التي تم تسويقها خلال يونيو/حزيران بلغت 9.352 مليون برميل يوميًا، بما يتماشى مع الحصة المتفق عليها.

إلى جانب ذلك، يراقب المستثمرون عن كثب نتائج محادثات الرسوم الجمركية الأمريكية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، لما لها من تأثير محتمل على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.