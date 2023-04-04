أسعار النفط تواصل الارتفاع في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ استمرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بالارتفاع، يوم الثلاثاء، بعد خطط أوبك + بخفض المزيد من الإنتاج، بالرغم من محاولات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مواصلة رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا إلى 85.33 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:27 بتوقيت جرينتش. وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) عند 80.82 دولارًا للبرميل ، بارتفاع 40 سنتا.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6٪ يوم الاثنين بعد أن هزت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، الأسواق بإعلان يوم الأحد عن خطط لخفض أهداف الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل أخرى يوميًا ( برميل في اليوم).

وترفع التعهدات الأخيرة الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك + إلى 3.66 ملايين برميل يوميا بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر تشرين الأول ، وهو ما يعادل نحو 3.7 بالمئة من الطلب العالمي.

ودفعت قيود إنتاج أوبك + معظم المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار نفط برنت إلى حوالي 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام، كما رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لخام برنت إلى 95 دولارًا للبرميل بحلول نهاية هذا العام ، وإلى 100 دولار لعام 2024.

وارتفعت اسعار النفط رغم محاولات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواصلة رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم ، وما إذا كان الاقتصاد الأمريكي في طريقه إلى الركود.

وانخفض نشاط التصنيع في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في ما يقرب من ثلاث سنوات في مارس/ اذار ، ويمكن أن ينخفض أكثر بسبب تشديد الائتمان وارتفاع تكاليف الاقتراض.