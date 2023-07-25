أسعار النفط تواصل الارتفاع بسبب نقص المعروض

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الثلاثاء، حيث أدت مؤشرات على تقلص الإمدادات وتعهدات السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا ، أو 0.3٪ ، إلى 82.93 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا ، بنسبة 0.3٪ أيضًا ، إلى 78.97 دولارًا. ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2٪ في اليوم السابق ، .

وصعدت خام القياس القياسي بالفعل لأربعة أسابيع متتالية مع توقع تقلص الإمدادات بسبب التخفيضات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك +.

في الصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط ، تعهد القادة بتكثيف دعم السياسات للاقتصاد وسط انتعاش متعرج بعد COVID ، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي.

ومع ذلك ، أكدت البيانات الهبوطية في منطقة اليورو والولايات المتحدة الضعف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي حيث انخفض الطلب في صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة، بينما انخفض إنتاج المصانع بأسرع وتيرة منذ ظهور COVID-19 لأول مرة.

في الولايات المتحدة ، تباطأ النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في يوليو تموز، متأثرا بتباطؤ نمو قطاع الخدمات.