سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار النفط تواصل الارتفاع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-24T06:00:12+0000
أسعار النفط تواصل الارتفاع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الخميس بعد تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية أكد توقعات الطلب القوي على الوقود وبشأن الشكوك بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 75.33 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:44 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 0.5 بالمئة يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أو 0.15٪ ، إلى 73.19 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها 0.3٪ يوم الأربعاء.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو إلى 459.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020. 

واكتسب برنت أكثر من 45٪ هذا العام على خلفية تخفيضات الإمدادات بقيادة أوبك + وتعافي الطلب وسط تخفيف قيود COVID-19، حيث تحدث بعض التنفيذيين في الصناعة عن عودة النفط الخام إلى 100 دولار لأول مرة منذ 2014.

وقالت إيران يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وافقت على رفع جميع العقوبات المفروضة على النفط والشحن الإيراني لكن واشنطن قالت "لا شيء يتفق حتى يتم الاتفاق على كل شيء" في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

 

 

related

أسعار النفط ترتفع 3 دولارات للبرميل

Date: 2021-03-24 16:10:39
أسعار النفط ترتفع 3 دولارات للبرميل

ارتفاع جديد يطرأ على اسعار النفط.. "برنت فوق 75 دولاراً"

Date: 2021-06-22 05:50:39
ارتفاع جديد يطرأ على اسعار النفط.. "برنت فوق 75 دولاراً"

ارتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس 70 دولاراً

Date: 2021-05-28 07:10:24
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس 70 دولاراً

ارتفاع أسعار النفط بعد اكبر خسارة يومية منذ 30 عاماً

Date: 2020-03-10 09:08:49
ارتفاع أسعار النفط بعد اكبر خسارة يومية منذ 30 عاماً

أسعار نفط أوبك ترتفع إلى أكثر من 68 دولاراً

Date: 2021-03-09 10:24:01
أسعار نفط أوبك ترتفع إلى أكثر من 68 دولاراً

مالية البرلمان توضيح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

Date: 2020-03-10 13:00:15
مالية البرلمان توضيح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

النفط يتجاوز 76 دولاراً للبرميل

Date: 2021-06-23 15:11:24
النفط يتجاوز 76 دولاراً للبرميل

ارتفاع أسعار النفط بفعل اضطرابات العراق

Date: 2019-10-08 13:19:29
ارتفاع أسعار النفط بفعل اضطرابات العراق