أسعار النفط تهوي 3.5 في المئة

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط 3.5 بالمئة، مساء الثلاثاء، في معاملات متقلبة متأثرة ببيانات طلب ضعيفة من الصين وتوقعات غير مبشرة للاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 3.03 دولارات إلى 82.88 دولاراً للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.81 دولار إلى 77.45 دولاراً للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من دولار في المعاملات المبكرة.

ورفعت الحكومة الصينية حصص التصدير لمنتجات البترول المكررة في أول شحنة لعام 2023.

وأرجع المتعاملون هذه الزيادة إلى توقعات بضعف الطلب المحلي بينما تواجه الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، زيادة في الإصابات بمرض كوفيد-19.

كما انكمش نشاط المصانع في الصين، مع زيادة الإصابات بكوفيد-19، الأمر الذي تسبب في اضطراب الإنتاج وأثر سلبا على الطلب بعد رفع الصين معظم قيود مكافحة فيروس كورونا.

وكانت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، قالت، الأحد، إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين، وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي، تشهد جميعها تباطؤا متزامنا، مما زاد النظرة المستقبلية تشاؤما.

وتترقب الأسواق مزيدا من المؤشرات من اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي الأميركي، الأربعاء.

ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية كل منها بمقدار 75 نقطة أساس.