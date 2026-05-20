أسعار النفط تهبط 6% عقب تأجيل ترمب الهجوم على إيران

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6 بالمئة، يوم الأربعاء، لتسجل 104 دولارات للبرميل، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن تأجيل الهجوم على إيران.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بنسبة 5.9 بالمئة، لتبلغ نحو 97 دولارات للبرميل بحلول الساعة 17.30 (ت.غ).

وأمس الثلاثاء، سجلت أسعار برنت 111 دولاراً للبرميل عند التسوية والنفط الأميركي 107.7 دولارات.

ويأتي انخفاض اليوم غداة حديث ترمب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سيفعل ما أريده منه"، تعليقاً على تأجيله الهجوم على إيران.

كما أكد ترمب، الأربعاء، أنه ينتظر من إيران رداً مناسباً لتجنب تصعيد أكبر، مبيناً أنه إن لم نحصل على إجابات صحيحة من إيران ستمضي الأمور بسرعة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب، إن المفاوضات مع إيران في "المراحل النهائية"، متوعداً في الوقت نفسه طهران بـ"أمور قاسية" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي رأس وفد بلاده في المفاوضات التي استضافتها إسلام آباد، الشهر الماضي، إن "التحركات الواضحة والخفية للعدو، تُظهر أنهم يسعون إلى جولة جديدة من الحرب"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأربعاء، أنها أجبرت 91 سفينة على تغيير مسارها ضمن عمليات الحصار البحري المفروض على إيران، فيما أكدت طهران أن عبور السفن عبر مضيق هرمز سيكون "آمناً وسهلاً" بعد التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

وتتهم واشنطن طهران بإغلاق مضيق هرمز فعلياً أمام جزء كبير من حركة الملاحة البحرية، رداً على الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي، وهو ما تسبب باضطراب واسع في إمدادات الطاقة العالمية.