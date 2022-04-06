أسعار النفط تهبط 5 دولارات بعد قرار وكالة الطاقة الدولية

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط 5 دولارات للبرميل دفعة واحدة، مساء اليوم الأربعاء، بعد إعلان وكالة الطاقة الدولية عن تحرير 120 مليون برميل من النفط وإطلاقها في الأسواق.

وقالت الوكالة إن دولها الأعضاء وافقت على إطلاق 120 مليون برميل من النفط، سيأتي نصفها من الولايات المتحدة، في مسعى لتهدئة أسعار الخام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي هذه الأثناء، هبطت العقود الآجلة للنفط قرابة 5 دولارات للبرميل أثناء التعاملات اليوم.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 5 دولارات إلى نحو 101.55 دولاراً للبرميل، كما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 96.76 دولاراً للبرميل.

وفي وقت سابق اليوم، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أسبوعي إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 3.7 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 564.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نيسان/ أبريل 2002.

وقالت الوكالة الحكومية أيضا إن الولايات المتحدة لم تستورد أي كميات من النفط من روسيا الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ الأسبوع المنتهي في 25 شباط/ فبراير الماضي.

وحظرت الولايات المتحدة النفط الروسي في أعقاب الغزو لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، لكنها سمحت للسفن التي في طريقها بالفعل بأن تواصل رحلتها.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضا إن إنتاج النفط الأمريكي واصل الارتفاع لثاني أسبوع على التوالي، بأن زاد بمقدار 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 11.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021.

ومن ناحية أخرى أظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي إلى 27.3 مليون برميل، وهو أقل مستوى لها منذ نيسان/ أبريل 2003.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في تغريدة على تويتر، إن الوكالة تمضي قدما في سحب جماعي من مخزونات النفط قدره 120 مليون برميل، بما يشمل 60 مليون برميل تساهم بها الولايات المتحدة في إطار سحبها الإجمالي من احتياطيها البترولي الاستراتيجي.

وأضاف "سيجري الإعلان قريبا عن المزيد من التفاصيل بشأن المساهمات على وجه التحديد".