أسعار النفط تهبط 5% بعد بيانات صينية غير مشجعة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، نحو 5%، خلال تعاملات اليوم الإثنين، بفعل مخاوف بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 15:18 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 4.99%، مسجلًا 93.25 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم سبتمبر/أيلول- بنسبة 5.06%، إلى 87.43 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة الماضي، على تراجع بأكثر من 2%، متأثرة بمخاوف ركود طغت على توقعات الطلب.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن اقتصاد الصين تباطأ بشكل غير متوقع في يوليو/تموز، بينما تراجع إنتاج المصافي إلى 12.53 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2020.

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وتؤثر بيانات إنتاج الوقود الخاصة بها على أسعار الوقود الدولية ويراقبها المحللون عن كثب للتعرف على أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

قال محللون إن إمدادات النفط قد ترتفع إذا قبلت إيران والولايات المتحدة عرضا من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ، والذي سيرفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني ، حسين أمير اللهيان ، يوم الاثنين ، إن إيران سترد على النص النووي للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم ، وأنه يمكن إبرام اتفاق إذا وافقت الولايات المتحدة على ثلاث قضايا متبقية.