أسعار النفط تهبط مع ارتفاع الدولار بفعل تصريحات الفيدرالي

شفق نيوز/ هبطت اسعار النفط اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار، وسط توقعات بخفض اسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفدرالي العام المقبل.

وانخفض خام "برنت" إلى ما يقرب من 73 دولاراً للبرميل، بينما تم تداول خام "غرب تكساس" الوسيط عند حوالي 70 دولاراً.

وخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض كما كان متوقعاً يوم الأربعاء، لكنهم كبحوا عدد التخفيضات التي يتوقعون إجراؤها في عام 2025.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مما جعل السلع الأساسية أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم المشترين.

وارتفع الخام يوم أمس الأربعاء بعد انخفاض المخزونات الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي.

وظلت الأسعار عالقة في نطاق ضيق إلى حد ما منذ منتصف أكتوبر، حيث يفاضل المتداولون بين توقعات الطلب الصيني الباهتة والإنتاج المتزايد من خارج اوبك، وبين المخاطر الجيوسياسية وفرصة تحرك الرئيس المنتخب رونالد ترمب لتقييد الإمدادات الإيرانية.