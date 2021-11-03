أسعار النفط تهبط مجدداً بأكثر من 3%

شفق نيوز/ هبط أسعار النفط العالمية مجدداً، مساء اليوم الأربعاء، بسبب زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل اعلام اقتصادية، ان عقود خام برنت القياسي العالمي انخفضت 2.62 دولار، أو 3.05%، عند 82.16 دولاراً للبرميل، كما هبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.93 دولار، أو 3.50%، إلى 80.97 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت بنحو 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لزيادة 2.2 مليون برميل.

وأضافت أن مخزونات البنزين انخفضت الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، لتسجل 214.3 مليون برميل.

وشهدت مخزونات نواتج التقطير والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفاع بنحو 2.2 مليون برميل لتسجل 127.1 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 1.4 مليون برميل.

وفي وقت سابق اليوم، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.9% إلى 84.00 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش بعد أن هبطت إلى 83.27 دولاراً للبرميل في وقت سابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار ، أو 1.3%، إلى 82.81 دولاراً للبرميل، بعد أن هبطت إلى 82.26 دولاراً في وقت سابق.