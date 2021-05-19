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أسعار النفط تهبط بفعل كورونا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-19T06:41:50+0000
أسعار النفط تهبط بفعل كورونا

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، يوم الأربعاء ، بفعل تجدد مخاوف الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا ومخاوف من ارتفاع التضخم بما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحد من النمو الاقتصادي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.80 بالمئة إلى 68.16 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:20 بتوقيت جرينتش. وكانت قد تراجعت 1.1 بالمئة عند التسوية أمس الثلاثاء بعد ارتفاعها لفترة وجيزة لأكثر من 70 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا أو 0.93 بالمئة إلى 64.91 دولار للبرميل، وذلك بعدما فقدت 1.2 بالمئة يوم الثلاثاء.

وكان ارتفاع خام برنت إلى 70 دولارا مدفوعا بالتفاؤل حيال استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا، وهما من أكبر مستهلكي النفط في العالم. لكنها تراجعت في وقت لاحق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند وتايوان وفيتنام وتايلاند، مما دفع إلى موجة جديدة من فرض القيود على التحركات.

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