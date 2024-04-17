أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين والارتفاع المحتمل في الولايات المتحدة. وفاقت المخزونات التجارية مخاوف العرض الناجمة عن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 56 سنتا أو 0.62 بالمئة إلى 89.46 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0337 بتوقيت جرينتش، في حين جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 89.46 دولارا للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للخام تسليم مايو/أيار 63 سنتا، أو 0.74 بالمئة، إلى 84.73 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط حتى الآن هذا الأسبوع، حيث ضغطت الرياح الاقتصادية المعاكسة على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسب التوترات الجيوسياسية، مع التركيز على كيفية رد إسرائيل على الهجوم الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي الصين، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن العديد من مؤشرات شهر مارس، بما في ذلك الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال هشا، مما يؤثر على الزخم العام.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع بحسب محللين استطلعت "رويترز" آراءهم، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وفي الشرق الأوسط، تم تأجيل الاجتماع الثالث لمجلس وزراء الحرب الإسرائيلي المقرر عقده يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن الرد على أول هجوم مباشر لإيران على الإطلاق حتى يوم الأربعاء، حيث يتطلع الحلفاء الغربيون إلى فرض عقوبات جديدة سريعة على طهران للمساعدة في ردع إسرائيل عن تصعيد كبير.

ومع ذلك، لا يتوقع المحللون أن يؤدي الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيراني غير المسبوق على إسرائيل إلى فرض عقوبات صارمة على صادرات النفط الإيرانية من قبل إدارة بايدن بسبب المخاوف بشأن تعزيز أسعار النفط وإثارة غضب الصين أكبر مشتري.