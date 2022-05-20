أسعار النفط تنخفض وسط قلق من ضعف النمو الاقتصادي العالمي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع قلق المستثمرين من أن ضعف النمو الاقتصادي العالمي وتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي قد يحد من تعافي الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 63 سنتًا ، أو 0.56٪ ، إلى 111.41 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0432 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو / حزيران 1.36 دولار ، أو 1.21٪ ، إلى 110.85 دولارات في آخر يوم له باعتباره الشهر الأمامي.

وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأكثر تداولا ليوليو بنسبة 0.82٪ إلى 108.99 دولار للبرميل.

وحث صندوق النقد الدولي الاقتصادات الآسيوية على الانتباه للمخاطر غير المباشرة الناتجة عن تشديد السياسة النقدية.

وكانت مكاسب النفط الخام محدودة هذا الأسبوع ، مع تداول برنت وغرب تكساس الوسيط في الغالب في نطاق بسبب مسار الطلب غير المؤكد. يعمل المستثمرون ، القلقون بشأن ارتفاع التضخم والإجراءات الأكثر جدية من البنوك المركزية ، على تقليل التعرض للأصول ذات المخاطر العالية.

وانخفضت الفائدة المفتوحة في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 1.722 مليون عقد في 18 مايو ، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2016.

وفي الولايات المتحدة ، عاد الأمريكيون خلف عجلة القيادة ، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود ، وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة حول أميال المركبات.

وعلى صعيد إمدادات البنزين ، أوقفت شركة S-Oil ، ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية ، الإنتاج في وحدة الألكلة رقم 2 والعمليات ذات الصلة في مصفاة أونسان بسبب انفجار.

ومن المتوقع أن يؤثر الإغلاق الذي أعقب انفجار ليلة الخميس الذي أودى بحياة شخص واحد على إمدادات البنزين المحدودة بالفعل في آسيا.

في غضون ذلك ، تواجه إيران صعوبة في بيع نفطها الخام الآن بعد توفر المزيد من البراميل الروسية.

وتراجعت صادرات إيران من النفط الخام إلى الصين بشكل حاد منذ بداية الحرب الأوكرانية حيث فضلت بكين البراميل الروسية المخفضة للغاية ، تاركة ما يقرب من 40 مليون برميل من النفط الإيراني مخزنة على ناقلات في البحر في آسيا وتبحث عن مشترين.