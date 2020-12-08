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أسعار النفط تنخفض وسط ارتفاع إصابات الفيروس

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-08T06:05:11+0000
أسعار النفط تنخفض وسط ارتفاع إصابات الفيروس

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لتضيف إلى خسائر الجلسة السابقة التي جاءت في الوقت الذي استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 45.50 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.70 بالمئة إلى 48.45 دولاراً للبرميل، وخسر كلا العقدين القياسيين حوالي 1٪ يوم الاثنين.

على الصعيد العالمي، أدى الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى سلسلة من عمليات الإغلاق المتجددة ، بما في ذلك الإجراءات الصارمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وكذلك في ألمانيا وكوريا الجنوبية.

طلبت ولاية كاليفورنيا يوم الاثنين من معظم الولاية إغلاق المتاجر والبقاء في المنزل بموجب أمر جديد سيستمر ثلاثة أسابيع على الأقل.

وقالت مصادر حكومية في فرنسا إن البلاد قد تضطر إلى تأخير إزالة بعض قيود الإغلاق الأسبوع المقبل بعد أن تلاشى الاتجاه النزولي في الحالات الجديدة بعد أن سُمح بإعادة فتح المتاجر أواخر الشهر الماضي.

بعد ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي على خلفية خطط طرح اللقاحات واتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك +) وحلفائها ، يُطلق عليهم معًا أوبك + ، لكبح زيادات الإمدادات ، قال محللون إنهم يراقبون عن كثب جهود المشرعين الأمريكيين للموافقة. حزمة تحفيز اقتصادي جديدة ستكون هناك حاجة إلى الحافز لدفع نمو الوظائف ، وبالتالي الطلب على الطاقة.

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