أسعار النفط تنخفض مع إلغاء ترامب لمحادثات

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن بدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في حزمة تحفيز رابعة لتعزيز الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا وبزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتًا ، أو 2٪ ، إلى 39.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0411 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتًا ، أو 1.6٪ ، إلى 41.95 دولارًا للبرميل.

وأنهى الرئيس ترامب ، الذي لا يزال يعالج من COVID-19 ، محادثاته يوم الثلاثاء مع الديمقراطيين بشأن حزمة مساعدات اقتصادية للولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية أسابيع فقط.

كما تعرض السعر لضغوط من البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي والتي أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 951 ألف برميل الأسبوع الماضي.

لكن الخسائر كانت محدودة بسبب القيود على جانب العرض حيث قامت شركات الطاقة بتأمين منصات الإنتاج البحرية وإجلاء العمال يوم الثلاثاء ، بعضها للمرة السادسة هذا العام ، حيث استهدف إعصار دلتا إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك.

وأوقفت العاصفة 29.2٪ من إنتاج النفط البحري في الخليج ، وهو ما يمثل 17٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام الأمريكي.

وفي النرويج ، قال اتحاد عمال ليدرن يوم الثلاثاء إنه سيوسع إضراب النفط الجاري اعتبارًا من 10 تشرين الأول ما لم يتم التوصل إلى اتفاق للأجور في هذه الأثناء. وأغلقت ستة حقول نفط وغاز بحرية يوم الاثنين بسبب الإضراب ، مما أدى إلى خفض الطاقة الإنتاجية للبلاد بنسبة 8٪.