أسعار النفط تنخفض مع ضعف توقعات الطلب

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع تأثر السوق بضعف الطلب مع توقعات محتملة في رفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يبطئ النمو ويقلل من استهلاك النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا إلى 84.57 دولارا للبرميل في الساعة 04:37 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسع سنتات إلى 80.77 دولارا للبرميل.

وتقدر الأسواق فرصة 86٪ أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو أيار.

إلا أنه بالرغم من ذلك تلقت الأسعار ارتفاعًا من تقرير صناعي أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 2.68 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل نيسان، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم أمس الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، نما اقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام أسرع من المتوقع بنسبة 4.5٪ في الربع الأول حسب البيانات التي ظهرت، بينما ارتفع إنتاج مصافي النفط في البلاد إلى مستويات قياسية في مارس آذار.

ورغم النمو في الصين لكن يقابله تراجع هوامش تكرير الديزل ووقود الطائرات، مما يشير إلى تراجع الطلب العالمي.