أسعار النفط تنخفض مع جني المستثمرين للأرباح قبل اجتماع أوبك+

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، حيث جنى المستثمرون الانتعاش الأخير مع اجتماع كبار المنتجين في وقت لاحق من اليوم لتمهيد الطريق أمام زيادات متوقعة في الإنتاج.

ونزل خام برنت 2.09 دولاران أو 1.80 بالمئة إلى 114.20 دولاراً للبرميل في الساعة 04:43 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع 0.6 بالمئة في اليوم السابق.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولاران أو 1.96 بالمئة إلى 113.00 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة يوم الأربعاء.

وارتفعت المعايير القياسية لأعلى لعدة أسابيع مع تقلص الصادرات الروسية بفعل عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، كما أن خروج الصين التدريجي من عمليات الإغلاق الصارمة لـ COVID-19 قد زاد من دعم الأسعار.

الا ان ارتفاع الدولار الأمريكي ادى إلى تراجع أسعار النفط يوم الخميس حيث يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة لأولئك الذين يحملون عملات أخرى.

وقالت خمسة مصادر في أوبك+ يوم امس الأربعاء، إن أوبك+ مستعدة للالتزام بزياداتها الشهرية المتواضعة في إنتاج النفط، على الرغم من تشديد الأسواق العالمية.

وقال مصدران من أوبك+ إن لجنة فنية تابعة لأوبك+ قلصت توقعاتها لفائض سوق النفط في 2022 بنحو 500 ألف برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل يوميا.