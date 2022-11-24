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أسعار النفط تنخفض مع تلاشي مخاوف تعطل الإمدادات 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-24T04:30:46+0000
أسعار النفط تنخفض مع تلاشي مخاوف تعطل الإمدادات 

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، لتواصل خسائر الجلسة السابقة مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات بفعل أنباء عن أن مجموعة الدول السبع تفكر في رفع سقف أسعار النفط الروسي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا ، أو 0.21٪، إلى 85.23 دولارًا للبرميل بحلول 04:02 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات، أو 0.08٪، إلى 77.88 دولارًا للبرميل.

وانخفض كلا العقدين القياسيين بأكثر من 3٪ يوم الأربعاء على خلفية أنباء تفيد بأن سقف السعر المخطط قد يكون أعلى من مستوى السوق الحالي.

وتدرس مجموعة الدول السبع سقفًا للنفط الروسي المحمول بحراً في حدود 65-70 دولارًا للبرميل ، على الرغم من أن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد مع بعضها البعض بشأن هذه المسألة. 

وتعرضت أسعار النفط أيضًا لضغط هبوطي بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة يوم أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية ارتفعت بشكل كبير الأسبوع الماضي، خففت الزيادة من بعض القلق بشأن ضيق السوق. 

كما ضغطت المدن الصينية على انخفاض أسعار النفط ، وفرضت المزيد من القيود يوم امس الأربعاء لكبح حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايد ، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد والطلب على الوقود.

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