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أسعار النفط تنخفض مع تفوق مخاوف الإغلاق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-25T05:25:46+0000
أسعار النفط تنخفض مع تفوق مخاوف الإغلاق

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط أكثر من 1 بالمئة، يوم الخميس، مع عودة ظهور مخاوف بشأن الطلب على الوقود إلى جانب عمليات إغلاق جديدة لتفشي جائحة فيروس كورونا، مما قلص المكاسب التي تحققت خلال الليل التي حفزها وقف سفينة حاويات عملاقة منعت شحنات الخام عبور قناة السويس.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 0.86 دولار أو 1.43 بالمئة إلى 63.55 دولار للبرميل في الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت ستة بالمئة خلال الليل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.99 دولار أو 1.62٪ إلى 60.19 دولار للبرميل بعد صعودها بنسبة 5.9٪ خلال الليل.

وانخفضت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع بفعل مخاوف بشأن تشديد القيود الوبائية في أوروبا وتأخير اللقاح الذي يؤخر نمو الطلب على الوقود ، لكنها ارتفعت يوم الأربعاء مع توقف السفينة في قناة السويس التي اوقفت 10 ناقلات تحمل 13 مليون برميل من النفط.

كما ساعدت السوق يوم الأربعاء من خلال البيانات التي أظهرت تحسن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وتحسن معدلات تشغيل المصافي. 

ومع ذلك ، فإن تلك العوامل التي تدعم السوق لم تدم طويلاً، حتى عندما كانت القاطرات تكافح لتحرير سفينة قناة السويس العالقة. 

وقالت أربعة مصادر في أوبك + لرويترز إنه بالنظر إلى مخاوف الطلب المستمرة وانخفاض الأسعار ، تتزايد التوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء ، يُطلق عليهم معًا أوبك + ، سيمددون قيودهم الحالية على الإمدادات حتى ايار في اجتماع من المقرر عقده في الأول من نيسان.

 

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