أسعار النفط تنخفض مع تزايد المخزون الأمريكي وارتفاع اصابات كورونا

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد تراكم مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية مما أثار مخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي حتى مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 عالميا مما أثار مخاوف من تباطؤ التعافي في الطلب على الوقود.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الاول 42.86 دولارًا للبرميل ، بانخفاض 32 سنتًا ، أو 0.72٪ ، اعتبارًا من 05:20 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر كانون الاول 27 سنتًا ، أو 0.65٪ ، إلى 41.44 دولارًا للبرميل. وقد ارتفع كلا المعيارين في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام ارتفعت 584 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 16 تشرين الأول إلى نحو 490.6 مليون برميل .

ويواجه النفط ضغطا بعدما تجاوزت حالات COVID-19 في جميع أنحاء العالم 40 مليون يوم الثلاثاء ، مع فرض بعض أجزاء من أوروبا إجراءات الإغلاق المتجددة.

وعلى صعيد الإمدادات ، قال وزير الطاقة الروسي يوم الثلاثاء إن من السابق لأوانه مناقشة مستقبل قيود إنتاج النفط العالمية بعد كانون الأول ، بعد أقل من أسبوع من قوله إن خطط تقليص قيود الإنتاج الحالية يجب أن تستمر.

وفي وقت سابق من هذا العام ، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، بما في ذلك روسيا - والمعروفة باسم أوبك + - على خفض تخفيضات الإنتاج في يناير من 7.7 مليون برميل يوميًا حاليًا إلى حوالي 5.7 مليون برميل يوميًا.

وفي الوقت نفسه ، تعمل ليبيا العضو في أوبك ، المستثناة من التخفيضات ، على زيادة الإنتاج بعد أن أدى الصراع المسلح إلى إغلاق كل إنتاج البلاد تقريبًا، مما أدى إلى ضخ المزيد من النفط في سوق فائض المعروض.

في غضون ذلك ، جاء بعض الدعم للأسعار من البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي يقتربون من الاتفاق على حزمة جديدة لتخفيف فيروس كورونا يمكن أن تعزز الطلب على الوقود حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه مستعد لقبول مشروع قانون مساعدات كبير.