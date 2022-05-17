أسعار النفط تنخفض مع استمرار جني الأرباح

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعد الارتفاع الأخير، في الوقت الذي قاومت فيه المجر مسعى من الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على واردات النفط الروسية، في خطوة من شأنها أن تقلص الإمدادات العالمية.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا ، أو 0.2٪ ، إلى 114.02 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:27 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا ، أو 0.3٪ ، إلى 113.85 دولارًا للبرميل. ارتفع كلا المعيارين القياسيين بأكثر من 2٪ يوم الإثنين.

وفشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، في مساعيهم للضغط على بودابست لرفع حق النقض ضد حظر نفطي مقترح على روسيا في أعقاب غزو البلاد لأوكرانيا، سيتطلب الحظر موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ، لا يزال الشعور العام بشأن الأسعار صعوديًا وسط التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين حيث تتطلع إلى تخفيف قيود فيروس كورونا التي أضرت باقتصادها.

ووضعت شنغهاي خططًا يوم الاثنين لإنهاء الإغلاق المؤلم لـ COVID-19 الذي استمر أكثر من ستة أسابيع، مما أضر بشدة بالاقتصاد الصيني ، ولعودة المزيد من الحياة الطبيعية اعتبارًا من الأول من حزيران.

على صعيد العرض ، يكثف المنتجون الأمريكيون من أجل تجديد المخزونات التي تضاءلت في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا - التي تسميها موسكو "عملية عسكرية خاصة" - والتعافي من جائحة COVID-19.

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية يوم الاثنين انخفاض المخزونات في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 538 مليون برميل ، وهو أدنى مستوى منذ 1987 ، مما يؤكد نقص المعروض.