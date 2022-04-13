سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع المخزونات الأمريكية والافراج عن الاحتياطيات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-13T05:20:53+0000
أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع المخزونات الأمريكية والافراج عن الاحتياطيات

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بفعل ارتفاع المخزونات الامريكية والافراج عن الاحتياطيات من قبل الدول المستهلكة، الا ان مخاوف من أن يؤدي تراجع الإنتاج في روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، حد من تراجع الاسعار بشكل كبير.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 104.38 دولارات للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا إلى 100.22 دولار للبرميل. وقفز كلا العقدين أكثر من 6٪ في الجلسة السابقة.

ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بـ 7.8 مليون برميل للأسبوع الماضي، وفق تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر يوم الثلاثاء، ولكن هذا لم يؤثر بحالة التفاؤل التي تسود سوق الطاقة.

و قالت دول كبرى مستهلكة إنها ستفرج عن كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية، حيث قالت وكالة الطاقة الدولية إن دولها الأعضاء ستفرج عن 120 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لمحاولة تهدئة زيادات حادة في الأسعار.

أظهرت أحدث البيانات انخفاض إنتاج النفط والغاز الروسي المكثف إلى ما دون 10 ملايين برميل يوميا يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/ تموز 2020، مما ينذر بشح الامدادات النفطية.

وفي الوقت نفسه، ساعدت التقارير الناشئة عن التخفيف الجزئي لبعض عمليات الإغلاق المشددة في الصين لـ COVID-19 في تأجيج المشاعر الصعودية بين بعض اللاعبين في السوق هذا الأسبوع.

related

موجة كورونا ثانية تدفع اسعار النفط الى الارتفاع قليلا

Date: 2020-08-24 06:06:17
موجة كورونا ثانية تدفع اسعار النفط الى الارتفاع قليلا

مستشار الكاظمي: ارتفاع سعر النفط لا يجعل الموازنة متوازنة إلا بشروط

Date: 2021-06-24 09:20:36
مستشار الكاظمي: ارتفاع سعر النفط لا يجعل الموازنة متوازنة إلا بشروط

ارتفاع أسعار النفط بعد اكبر خسارة يومية منذ 30 عاماً

Date: 2020-03-10 09:08:49
ارتفاع أسعار النفط بعد اكبر خسارة يومية منذ 30 عاماً

أسعار النفط تعاود الهبوط

Date: 2021-01-14 05:28:52
أسعار النفط تعاود الهبوط

أسعار النفط تستعد للتداول بعد أكبر خسارة أسبوعية في عامين

Date: 2022-04-03 20:38:40
أسعار النفط تستعد للتداول بعد أكبر خسارة أسبوعية في عامين

ارتفاع اسعار النفط بفعل توترات الشرق الاوسط

Date: 2019-09-18 11:38:22
ارتفاع اسعار النفط بفعل توترات الشرق الاوسط

للأسبوع الرابع تواليا.. أسعار النفط تغلق على مكاسب

Date: 2022-01-29 06:35:12
للأسبوع الرابع تواليا.. أسعار النفط تغلق على مكاسب

وزير النفط العراقي يتحدث عن صعود سعر الخام إلى 100 دولار للبرميل

Date: 2021-10-03 17:59:09
وزير النفط العراقي يتحدث عن صعود سعر الخام إلى 100 دولار للبرميل