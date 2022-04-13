أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع المخزونات الأمريكية والافراج عن الاحتياطيات

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بفعل ارتفاع المخزونات الامريكية والافراج عن الاحتياطيات من قبل الدول المستهلكة، الا ان مخاوف من أن يؤدي تراجع الإنتاج في روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، حد من تراجع الاسعار بشكل كبير.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 104.38 دولارات للبرميل بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا إلى 100.22 دولار للبرميل. وقفز كلا العقدين أكثر من 6٪ في الجلسة السابقة.

ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بـ 7.8 مليون برميل للأسبوع الماضي، وفق تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر يوم الثلاثاء، ولكن هذا لم يؤثر بحالة التفاؤل التي تسود سوق الطاقة.

و قالت دول كبرى مستهلكة إنها ستفرج عن كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية، حيث قالت وكالة الطاقة الدولية إن دولها الأعضاء ستفرج عن 120 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لمحاولة تهدئة زيادات حادة في الأسعار.

أظهرت أحدث البيانات انخفاض إنتاج النفط والغاز الروسي المكثف إلى ما دون 10 ملايين برميل يوميا يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/ تموز 2020، مما ينذر بشح الامدادات النفطية.

وفي الوقت نفسه، ساعدت التقارير الناشئة عن التخفيف الجزئي لبعض عمليات الإغلاق المشددة في الصين لـ COVID-19 في تأجيج المشاعر الصعودية بين بعض اللاعبين في السوق هذا الأسبوع.