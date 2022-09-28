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أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع الدولار إلى ذروة جديدة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-28T05:15:32+0000
أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع الدولار إلى ذروة جديدة

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، يوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد مخزونات الخام التي عوضت الدعم من تخفيضات الإنتاج الأمريكية الناجمة عن إعصار إيان.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، أو 1.05٪ ، إلى 85.36 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:41 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتًا ، أو 1.08٪ ، عند 77.65 دولارًا للبرميل.

وسجل الدولار أعلى مستوى له خلال عقدين من الزمن مقابل سلة من العملات على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة، يعمل الدولار القوي على تقليل الطلب على النفط بجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إذكاء المخاوف من حدوث ركود عالمي، مما أدى إلى إخافة المستثمرين ليتجهوا الى الدولار كملاذ آمن.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 4.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر ايلول، بينما تراجعت مخزونات البنزين بنحو مليون برميل، وفقًا لمصادر السوق يوم الثلاثاء، نقلاً عن أرقام من معهد البترول الأمريكي.

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