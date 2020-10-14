أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع الاصابات بكورونا

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل مخاوف من استمرار تعثر الطلب على الوقود حيث يعيق ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، النمو الاقتصادي.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري يوم الثلاثاء إن الطلب على النفط في عام 2021 سيرتفع 6.54 مليون برميل يوميا إلى 96.84 مليون برميل يوميا أي أقل 80 ألف برميل يوميا من توقعاتها قبل شهر، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهركانون الاول بمقدار 18 سنتًا ، أو 0.42٪ ، إلى 42.27 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت الأمريكي 18 سنتًا ، أو 0.45٪ ، إلى 40.02 دولارًا للبرميل.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الثلاثاء إن أوبك وحلفاء منتجين مثل روسيا ، المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، ستلتزم بخططهم لتقليص تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من يناير كانون الثاني.

وقال إدوارد مويا ، محلل السوق البارز في أواندا: "أسعار النفط ثابتة في آسيا مع توقف صعود الدولار ، ومع إظهار الروس والسعوديين جبهة موحدة في جعل منتجي أوبك + يفون بوعودهم بخفض الإنتاج".

وأضاف مويا: "أسعار النفط الخام تبدو ضعيفة للغاية حيث يستمر فيروس كورونا في الانتشار كالنار في الهشيم في جميع أنحاء أوروبا ويتجه نحو الأعلى في الولايات المتحدة".

على صعيد العرض ، استمر إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك الأمريكي في التعافي بعد أربعة أيام من وصول إعصار دلتا إلى اليابسة حيث انخفضت الكمية إلى 44٪ يوم الثلاثاء من 69٪ يوم الاثنين.