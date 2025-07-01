أسعار النفط تنخفض متأثرة بتوقعات زيادة إنتاج أوبك ورفع الرسوم الجمركية

شفق نيوز - بغداد/أربيل

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، متأثرة بتوقعات زيادة إنتاج أوبك وحلفائها في أغسطس/آب، ومخاوف من تباطؤ اقتصادي مدفوع باحتمال رفع الرسوم الجمركية الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 16 سنتا أو 0.24% إلى 66.58 دولارا للبرميل بحلول الساعة الـ 00:00 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.31% إلى 64.91 دولارا للبرميل.

وقال خبير السلع في إيه.إن.زد بنك، دانيال هاينز، في مذكرة: "السوق الآن قلقة من أن تحالف "أوبك+" سيستمر في معدل زيادة الإنتاج المتسارع".

ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر في "أوبك+" الأسبوع الماضي، قولها إن المجموعة تخطط لرفع الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب، بعد زيادات مماثلة في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، ويوليو/تموز.

وفي حال الموافقة على هذه الزيادة، فإن ذلك سيرفع إجمالي زيادة إمدادات "أوبك+" هذا العام إلى 1.78 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل أكثر من 1.5% من الطلب العالمي على النفط.

ومن المقرر أن تجتمع "أوبك+" في السادس من يوليو/تموز.

وكبحت أيضا حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها على النمو العالمي أسعار الخام.

وحذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن من المحتمل إخطار عدد من الدول برسوم جمركية أعلى بشكل حاد على الرغم من المفاوضات الجارية بنوايا حسنة مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز.

وتعود في ذلك التاريخ معدلات الرسوم الجمركية من مستوى مؤقت بنسبة 10% إلى المعدلات المعلقة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من أبريل/نيسان وتتراوح بين 11 و 50%.

ويتوقع بنك مورغان ستانلي أن تتراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 60 دولارا بحلول أوائل العام المقبل، مع وفرة المعروض في السوق وانحسار المخاطر الجيوسياسية بعد خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران. كما يتوقع زيادة المعروض بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2026.

وأدت الحرب التي استمرت 12 يوما والتي بدأت باستهداف إسرائيل لإيران في 13 يونيو/حزيران إلى ارتفاع أسعار برنت.

وارتفعت الأسعار فوق 80 دولارا للبرميل بعد أن قصفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية ثم تراجعت إلى 67 دولارا بعد أن أعلن ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.