أسعار النفط تنخفض ما دون الـ100 دولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد انخفاضات متتالية ليصل الى اقل من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل نيسان، في حين يتطلع التجار إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تضعف السوق ارتفع الدولار الى اعلى مستوى له، في حين ما زالت الصين تكافح كورونا وهي عوامل جميعها تضعف السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتان أو 0.02 بالمئة إلى 99.47 دولاراً للبرميل في الساعة 04:45 بتوقيت جرينتش، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتات، أو 0.19٪، إلى 95.66 دولارًا.

قام المستثمرون ببيع مراكز النفط وسط مخاوف من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لوقف التضخم ستحفز تباطؤًا اقتصاديًا سيضر بالطلب على النفط، تراجعت الأسعار بأكثر من 7٪ يوم الثلاثاء وسط تداولات متقلبة.

مصدر قلق آخر هو أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية استجابة لارتفاع التضخم سوف يدفع الدولار للارتفاع، ويقوض أيضًا أسعار النفط.

كما أثرت قيود السفر المُجددة لـ COVID-19 في الصين على السوق. تبنت العديد من المدن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قيودًا جديدة ، من إغلاق الشركات إلى عمليات الإغلاق الأوسع ، في محاولة لكبح الإصابات الجديدة من أحد المتغيرات الفرعية شديدة العدوى للفيروس.

كما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة نظيرات، في وقت سابق اليوم إلى 108.56، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2002.

يتم تسعير النفط عمومًا بالدولار الأمريكي ، لذا فإن ارتفاع الدولار يجعل السلعة أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، مما يضع ضغطًا هبوطيًا على الطلب وسعره بالدولار.

في غضون ذلك ، تراقب الأسواق عن كثب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يطلب من المملكة العربية السعودية والمنتجين الخليجيين الآخرين زيادة إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسعار.

رويترز