أسعار النفط تنخفض قرب أعلى مستوياتها وسط تفاؤل الصين

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين ، لكنها استقرت بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام وسط تفاؤل بأن إعادة افتتاح الصين سترفع الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

ونزل خام برنت 42 سنتًا ، أو 0.49٪ ، إلى 84.86 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:16 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.51 دولارًا للبرميل ، منخفضًا 35 سنتًا ، أو 0.44٪ ، وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 8٪ الأسبوع الماضي ، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر تشرين الاول ، بعد أن ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة 4٪ على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول.

وقال محللو ANZ في مذكرة إن مستويات حركة المرور في الصين مستمرة في الانتعاش من مستويات منخفضة قياسية بعد تخفيف قيود COVID-19 ، مما أدى إلى زيادة الطلب على الخام والمنتجات النفطية.

كما ذكرت مصادر تجارية ومحللون إنه من المتوقع أن يؤدي انتعاش الطلب المحلي إلى انخفاض بنسبة 40٪ في صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة في يناير عن رقم ديسمبر ، بقيادة البنزين.