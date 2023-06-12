أسعار النفط تنخفض بنحو دولارين مع نمو الطلب وزيادة المعروض الروسي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بنحو دولارين، يوم الاثنين، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، في حين ألقت المخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة المعروض من الخام الروسي بثقلها على السوق.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار أو 2.3 بالمائة إلى 73.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:02 بتوقيت جرينتش، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.38 دولارًا، بانخفاض 1.79 دولار أو 2.55 بالمائة.

وسجل كلا الخامين القياسيين انخفاضهما الأسبوعي الثاني على التوالي الأسبوع الماضي حيث أثارت البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال مخاوف بشأن نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، مما عوض ارتفاع الأسعار من المملكة العربية السعودية التي تعهدت بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا في يوليو/ تموز.

وعزز رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولار، مما جعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويؤثر على الأسعار.

ونمت صادرات النفط الروسية إلى الصين والهند على الرغم من تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي وآلية مجموعة السبعة للحد الأقصى للأسعار التي بدأت في أوائل ديسمبر.