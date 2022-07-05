أسعار النفط تنخفض بمقدار 6 دولارات مع مخاوف الركود

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط ستة دولارات يوم الثلاثاء، حيث طغت المخاوف بشأن الركود العالمي المحتمل الذي يحد من الطلب مخاوف تعطل الإمدادات، والتي أبرزها خفض متوقع للإنتاج في النرويج.

ونزل خام برنت 6.17 دولار أو 5.44 بالمئة إلى 107.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.18 دولار أو 4.78 بالمئة إلى 103.07 دولار للبرميل.

أصبح المستثمرون أكثر قلقًا لأن الارتفاع الأخير في أسعار الغاز والوقود يزيد من المخاوف بشأن الركود.

في منطقة اليورو، أظهرت البيانات أن نمو الأعمال في جميع أنحاء الكتلة قد تباطأ أكثر الشهر الماضي، مع مؤشرات تشير إلى أن المنطقة قد تنزلق إلى الانخفاض هذا الربع حيث أن أزمة تكلفة المعيشة تبقي المستهلكين حذرين.

وفي كوريا الجنوبية ، سجل التضخم أعلى مستوى له في 24 عامًا في يونيو حزيران، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

إلا أنه لا تزال مخاوف العرض قائمة، حيث رفع خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت في وقت سابق من الجلسة ، وسط مخاوف بشأن تعطل الإنتاج المحتمل في النرويج ، حيث بدأ العمال في الخارج إضرابًا.

كما رفعت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم ، أسعار النفط الخام في أغسطس آب للمشترين الآسيويين لتقترب من مستويات قياسية وسط شح الإمدادات والطلب القوي.

في غضون ذلك ، قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف يوم الثلاثاء إن الاقتراح الياباني للحد من سعر النفط الروسي عند حوالي نصف مستواه الحالي سيعني انخفاض النفط في السوق وقد يدفع الأسعار إلى ما فوق 300-400 دولار للبرميل.

واتفق زعماء مجموعة السبع الأسبوع الماضي على استكشاف جدوى وضع حدود أسعار استيراد مؤقتة للوقود الأحفوري الروسي، بما في ذلك النفط، في محاولة للحد من الموارد لتمويل "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا.