أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف الطلب الصيني

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد ارتفاع في اليوم السابق، حيث قوبلت التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في إنتاج النفط الأمريكي بسبب انفجار بارد بمخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 78.93 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0151 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 74.05 دولارا، حسبما نشرته وكالة "رويترز".

وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة يوم الخميس مع انضمام وكالة الطاقة الدولية إلى مجموعة المنتجين أوبك في توقع نمو قوي للطلب العالمي على النفط، وهما في طريقهما لإنهاء الأسبوع مرتفعين بنحو 1-2 بالمئة.

وشنت باكستان ضربات على متشددين انفصاليين داخل إيران، الخميس، في هجوم انتقامي بعد يومين من إعلان طهران أنها ضربت قواعد لجماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتي نفط انحرفتا عن البحر الأحمر عادتا أدراجهما ومرتا عبر مضيق باب المندب، على الرغم من استمرار التوترات في المنطقة في تعطيل الشحن والتجارة العالمية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس عن انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام قدره 2.5 مليون برميل بفضل الطلب القوي من المصافي في الأسبوع المنتهي في 12 يناير، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

في غضون ذلك، قالت هيئة خطوط الأنابيب في ولاية داكوتا الشمالية، وهي أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط، يوم الأربعاء، إن حوالي 40% من إنتاج النفط في ولاية داكوتا الشمالية، وهي أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط، ظل مغلقًا بسبب الطقس شديد البرودة وتحديات التشغيل.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس مرة أخرى توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024، رغم أن توقعاتها لا تزال أقل من توقعات أوبك، وقالت إن السوق تبدو إمدادات جيدة بسبب النمو القوي خارج مجموعة المنتجين.