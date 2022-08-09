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أسعار النفط تنخفض بفعل احتمال زيادة المعروض من إيران

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-09T04:58:50+0000
أسعار النفط تنخفض بفعل احتمال زيادة المعروض من إيران

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بفعل التقدم الأخير في محادثات اللحظة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015، مما سيمهد الطريق لتعزيز صادراتها من الخام السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 96.47 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:49 بتوقيت جرينتش ، متقلبة 1.8 بالمئة عن الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا ، أو 0.2٪ ، إلى 90.60 دولاراً للبرميل ، بعد صعودها 2٪ في الجلسة السابقة.

وقدم الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر يوم الاثنين نصا "نهائيا" لإحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015 ، في انتظار موافقات من واشنطن وطهران.

ويمكن لايران أن تزيد صادراتها النفطية بما يتراوح بين مليون و 1.5 مليون برميل يوميا، أو ما يصل إلى 1.5٪ من الإمدادات العالمية ، في غضون ستة أشهر، وبالتالي ستشهد الاسواق على الأرجح انخفاضا حادا في أسعار النفط .

وظلت سوق النفط تحت الضغط مؤخرًا بسبب مخاوف الركود العالمي ، حيث عانت أسعار خام برنت من أكبر انخفاض أسبوعي لها الأسبوع الماضي.

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