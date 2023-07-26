أسعار النفط تنخفض بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاعا متوقعا في مخزونات الخام الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.32 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:36 بتوقيت جرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.28 دولارًا للبرميل، بانخفاض 35 سنتًا أو 0.4٪.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.32 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو / تموز، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وتراجعت الأسعار بعد أن بلغ برنت وغرب تكساس الوسيط يوم أمس الثلاثاء أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل / نيسان وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعهدات السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وستظل السوق في حالة شد وجذب بين شح الإمدادات العالمية والمخاوف من تباطؤ الطلب بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، على الرغم من أننا نتوقع أن تختبر أسعار النفط صعودها خلال موسم القيادة الصيفي عندما يرتفع الطلب.

ومع توقع تقلص إمدادات الخام بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، حققت أسعار النفط بالفعل أربعة مكاسب أسبوعية على التوالي.