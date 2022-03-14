أسعار النفط تنخفض بعد توقعات بأجراء مفاوضات جوهرية بين روسيا واوكرانيا

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط انخفاضها الأسبوع الماضي بنحو أربعة دولارات للبرميل، يوم الاثنين، بعد أن قال مسؤول أمريكي إن روسيا تظهر دلائل على أنها قد تكون مستعدة لإجراء مفاوضات جوهرية بشأن أوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث تعاملات 2.42 دولاران أو 2.15 بالمئة إلى 110.25 دولارات للبرميل في الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.68 دولاران أو 2.45 بالمئة إلى 106.65 دولارات للبرميل.

وارتفع كلا العقدين منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط ، بنسبة 40٪ تقريبًا خلال العام حتى الآن.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، يوم امس الأحد ، إن روسيا تظهر إشارات على أنها قد تكون مستعدة لإجراء مفاوضات جوهرية بشأن أوكرانيا ، حتى في الوقت الذي تعتزم فيه موسكو حاليًا "تدمير" جارتها. وتسبب الغزو الروسي، الذي تسميه موسكو "عملية خاصة"، في اضطراب أسواق الطاقة على مستوى العالم.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله ، أمس الأحد ، إن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ليست جارية الآن لكنها ستستمر اليوم الاثنين.

وخسر برنت 4.8 بالمئة الأسبوع الماضي وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.7 بالمئة، وسجل كلاهما أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، جاء ذلك بعد أن بلغ كلا العقدين أعلى مستوياتهما منذ 2008 في وقت سابق من الأسبوع بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن نظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في حظر واردات النفط الروسية.

في حين أعلنت الولايات المتحدة في وقت لاحق عن حظر على واردات النفط الروسية، وقالت بريطانيا إنها ستلغيها تدريجياً بحلول نهاية العام، فإن الضغط النزولي على الأسعار كان مدفوعاً بتصريحات من سفير الإمارات العربية المتحدة بأن الدولة تدعم زيادات الإنتاج وستشجع أوبك على التفكير في زيادة الإنتاج. انتاج.

وتكافح أوبك+، أو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، للوفاء بحصص الإنتاج الحالية بسبب انخفاض الاستثمار ونقص الطاقة الفائضة لزيادة تعزيز الإنتاج.

وتعد روسيا أكبر مصدر في العالم للمنتجات الخام والنفطية مجتمعة، حيث تشحن حوالي 7 ملايين برميل يوميًا أو 7٪ من الإمدادات العالمية.