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أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع الدولار وزيادة الحفارات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-20T05:14:22+0000
أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع الدولار وزيادة الحفارات

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مواصلة الخسائر التي تكبدتها يوم الجمعة بعد ان قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع وارتفاع عدد الحفارات بالولايات المتحدة على الرغم من أن ما يقرب من ربع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك مازال متوقفا في أعقاب إعصارين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا أو 0.90% إلى 71.32 دولار للبرميل في الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش بعد هبوطها 64 سنتا يوم الجمعة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.80% إلى 74.74 دولار للبرميل بعد تراجعها 33 سنتا يوم الجمعة.

وهبط سعر النفط مع اقتراب الدولار من أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع عقب ارتفاعه يوم الجمعة نتيجة بيانات لمبيعات التجزئة الأميركية جاءت أفضل من المتوقع. وعزز ذلك التوقعات بأن يبدأ الفدرالي الأميركي في خفض مشتريات الأصول في وقت لاحق من هذا العام.

كما أدى ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة إلى الحد من ارتفاع أسعار النفط بعد أن ارتفعت عدد حفارات النفط والغاز من 9 إلى 512 في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر/ أيلول فيما يعد أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان 2020 كما أنه يمثل ضعف العدد المسجل في هذا الوقت من العام الماضي.

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