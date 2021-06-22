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أسعار النفط تنخفض بسبب مخاوف من ميزان العرض والطلب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-22T17:56:58+0000
أسعار النفط تنخفض بسبب مخاوف من ميزان العرض والطلب

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، على إثر تقارير تفيد بأن منظمة (أوبك+) سترفع الإنتاج في شهر آب المقبل.

ويأتي هذا الانخفاض في أسعار النفط بالتزامن مع قيام المستثمرين بتقييم ميزان العرض والطلب عليه في الأسواق، حسبما أفادت بيانات التداول.

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر آب/أغسطس لبرميل النفط ماركة برنت بحر الشمال بنسبة 0.2%، وبلغ سعر البرميل 74.75 دولارا.

بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس لسعر برميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط 72.53 دولارا بانخفاض بلغ 0.42%, بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر تموز/يوليو 72.95 دولارا بانخفاض بلغ 0.96%.

وقد أثارت تقارير إعلامية انتباه المستثمرين، كونها تفيد بأن أوبك+ تناقش إمكانية زيادة أخرى في إنتاج النفط في شهر أغسطس.

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