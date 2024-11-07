أسعار النفط تنتعش وسط ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً، يوم الخميس، بعد تراجع سابق سببه الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

إذ تغلبت المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط، خاصة مع توقعات بتأثير رئاسة ترامب والإعصار المتزايد في خليج المكسيك، على قوة الدولار الأمريكي وارتفاع المخزونات.

وارتفع خام برنت في العقود الآجلة بمقدار 26 سنتاً، ما يعادل 0.35% ليصل إلى 75.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 16 سنتاً أو 0.22% ليصل إلى 71.85 دولار للبرميل.

وأوضح توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي جي"، أن المخاوف بشأن تأثير رئاسة ترامب على إمدادات النفط من إيران وفنزويلا، إضافة إلى العاصفة المقتربة من خليج المكسيك، قد عوضت تأثير ارتفاع الدولار عقب الانتخابات.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 2.1 مليون برميل ليصل الإجمالي إلى 427.7 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل.