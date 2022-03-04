أسعار النفط تنتعش مع تفاقم الصراع في أوكرانيا

شفق نيوز/ انتعشت أسعار النفط يوم الجمعة حيث أدت المخاوف من العقوبات الغربية إلى تعطل صادرات النفط الروسية ، مما يفوق احتمال زيادة الإمدادات الإيرانية ، في حين أثارت تقارير عن حريق في مصنع نووي في أوكرانيا مخاوف الأسواق.

وتراجعت المخزونات العالمية وارتفعت أسعار النفط وسط مؤشرات على تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعد تقارير عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية الأوكرانية ، وهي الأكبر في أوروبا ، بعد هجوم شنته القوات الروسية، وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو إلى 114.23 دولارًا للبرميل وسجلت 112.52 دولارًا بزيادة 2.06 دولار أو 1.9٪ بحلول الساعة 0526 بتوقيت جرينتش. وانخفض العقد بنسبة 2.2٪ يوم الخميس.

وارتفع غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل 2.37 دولار أو 2.2٪ إلى 110.04 دولارات للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 112.84 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وانخفض العقد بنسبة 2.6٪ في الجلسة السابقة.

ومن المقرر أن تسجل أسعار النفط أقوى مكاسبها الأسبوعية منذ منتصف عام 2020 ، مع صعود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 18٪ وخام برنت بنسبة 14٪ بعد أن سجل أعلى مستوياته في عقد هذا الأسبوع.

ويرتفع النفط وسط مخاوف من أن تؤدي العقوبات الغربية على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا إلى تعطيل الشحنات من روسيا ، أكبر مصدر في العالم للنفط الخام والمنتجات النفطية مجتمعة. تباطأ نشاط تداول النفط الخام الروسي حيث يتردد المشترون في الشراء بسبب العقوبات بينما هناك ضغط متزايد على الولايات المتحدة. الرئيس جو بايدن لحظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسي.

ويمكن إضافة المزيد من إمدادات النفط من الإفراج المنسق عن 60 مليون برميل من احتياطيات النفط من قبل الدول المتقدمة.

وقالت اليابان يوم الجمعة إنها تخطط لتصريف 7.5 ملايين برميل من النفط ، على الرغم من أنها جزء صغير من طلبها.

و تأرجحت الأسعار في نطاق 10 دولارات يوم الخميس لكنها استقرت على انخفاض للمرة الأولى في أربع جلسات حيث ركز المستثمرون على إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي من المتوقع أن يعزز صادرات النفط الإيرانية ويخفف من شح الإمدادات العالمية.

وبدا أن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 كادت أن تبلغ ذروتها مع الحديث عن اجتماع وزاري وشيك بصفته رئيسًا للأمم المتحدة. أظهر تقرير يوم الخميس أن إيران تبذل قصارى جهدها لتكديس ما يكفي من اليورانيوم المخصب لقنبلة واحدة إذا تمت تنقيتها أكثر.