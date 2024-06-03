أسعار النفط تمحو خسائرها بفضل قرار أوبك+ بتمديد خفض الإنتاج

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط لتمحو خسائره التي تكبدتها في وقت مبكر يوم الاثنين، بعد تحرك من تحالف أوبك+ لتمديد الخفض الكبير في إنتاج النفط حتى عام 2025.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/ آب 29 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 81.16 دولارا للبرميل عند الساعة 0313 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 77.30 دولارا.

ويخفض تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 ملايين برميل يوميا وهو ما يمثل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.

وتشمل التخفيضات 3.66 ملايين برميل يوميا كان من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024، وتخفيضات طوعية من ثماني دول أعضاء بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا تنتهي بحلول نهاية يونيو من العام الحالي.

لكن التحالف وافق الأحد على تمديد التخفيضات البالغة 3.66 ملايين برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025 وتمديد التخفيضات ‬الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر 2024.

وسيلغي أوبك+ تدريجيا التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام بدءا من أكتوبر 2024 وحتى سبتمبر 2025.

وتوقع محللون أن يمدد أوبك+ التخفيضات الطوعية لبضعة أشهر بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ الطلب.

لكن العديد من المحللين توقعوا أيضا أن يواجه التحالف صعوبة في تحديد أهداف لعام 2025 لأنه لم يتفق بعد على أهداف الطاقة الإنتاجية لكل دولة من أعضائها منفردة، وهي قضية أثارت ضغوطا في السابق.

ومن ضمن الحلول وفق "إياتا" تقديرات المعالجة المشتركة وذلك باستخدام معامل التكرير الحالية في المعالجة المشتركة للمواد الأولية المتجددة المعتمدة بنسبة 5 بالمئة إلى جانب تدفقات النفط الخام، وتقديم حوافز لتعزيز التوازن في إنتاج مرافق الوقود المتجدد، وحوافز لتعزيز الاستثمارات في إنتاج الوقود المتجدد.